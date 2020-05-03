«Шахтёр» — «Ислочь»: прогноз Владислава Радимова на матч 7-го тура чемпионата Беларуси

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Ислочь».



Ставка: победа «Шахтёра» за 1.74, ИТБ 1.5 гола «Шахтёра» за 1.98.



«Мне понравился «Шахтёр» в кубковом матче. Солигорцы победили со счётом 4:2, хотя проигрывали в ходе матча — 0:2, но в итоге всё равно они не смогли пробиться в финал. Мне кажется, что ребята поймали волну. Они понимают что нужно делать на поле, и стали играть в более смелый и атакующий футбол, как это было во втором тайме матча с «Динамо-Брест». У «Шахтёра» есть исполнители, которые могут атаковать и забивать. Например, Дарко Бодул, который в своё время играл в «Амкаре», он очень хорошо ведёт игру. Понравились мне также их стадион и поддержка, зрители довольно-таки хорошо болеют за свою команду. В этом матче я ставлю на победу Солигорска и индивидуальный тотал Солигорска больше 1.5. «Шахтёр» может качественно атаковать, он будет действовать раскованно, и у него есть кому забивать, а также могу отметить поле, оно в хорошем состоянии.



«Шахтёр» больше всех бегает в чемпионате Беларуси, но это неудивительно, потому что у него тренер Вернидуб и у него команда хорошо готова физически. А сейчас ещё появилась игровая практика, команда вошла в ритм, и как раз в этой части чемпионата можно себя проявить очень хорошо. Мало того что «Шахтёр» бегает, он ещё и в своих силах уверен. На ближайшем отрезке чемпионата Солигорск будет одной из сильнейших команд».



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