БАТЭ — «Неман»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 7-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч 7-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 БАТЭ — «Неман».
Cтавка: победа БАТЭ + тотал меньше 2.5 голов за 2.91.
«БАТЭ здорово напугал своих болельщиков в первых двух турах. Флагман белорусского футбола не слишком здорово стартовал в текущем сезоне, но сейчас команда выправила ситуацию. БАТЭ уже находится рядом с лидерами в промежуточной турнирной таблице. За последние четыре тура в их активе сразу три победы и ни одного пропущенного мяча. Как видим, БАТЭ наладил дела в обороне.
“Неман” является более силовой командой, которая всегда навязывает борьбу соперника, пусть и класса иногда может коллективу из Гродно и не хватать. Я нашёл любопытный статистический факт. В прошлом сезоне Высшей лиги именно “Неман” сыграл больше всех низовых матчей. В этом сезоне их тоже хватает, а клуб из Гродно ещё ни разу не победил в гостях.
Уверен, что поединок должен получиться низовым. К тому же отдам предпочтение хозяевам поля. В 12 последних домашних матчах из 15 с “Неманом” БАТЭ одержал победу. Исходя из этого, советую мой любимый вариант комбинированной ставки: победа БАТЭ + тотал меньше 2.5 голов».
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