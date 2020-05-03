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«Шахтёр» С — «Ислочь»: во сколько начало матча, котировки букмекеров, прогнозы и ставки

«Шахтёр» С — «Ислочь»: во сколько начало матча, котировки букмекеров, прогнозы и ставки
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«Шахтёр» Солигорск в матче седьмого тура чемпионата Беларуси 3 мая примет «Ислочь». Начало игры — в 20:00 мск.

Эксперты считают фаворитом солигорцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех команды из минской области оценён букмекерами коэффициентом 6.10. Поставить на ничью предлагается за 4.00.

Букмекеры не уверены, что матч белорусской лиги «Шахтёр» Солигорск — «Ислочь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72.

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За три домашних игры в нынешнем сезоне солигорцы набрали лишь одно очко.
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