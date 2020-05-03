БАТЭ — «Неман»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч 7-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 БАТЭ — «Неман».



Cтавка: БАТЭ победит + тотал меньше 3.5 мяча за 1.91.



«В чемпионате БАТЭ выиграл у «Немана» уже 11 встреч подряд, причем 7 — с сухим счётом. Команда Игоря Ковалевича просто так на милость победителю не сдастся, но им непросто на что-то рассчитывать, тем более в гостях. Кирилл Альшевский, прекрасно проявивший себя в прошлом сезоне, выиграв первенство дублей (БАТЭ в нем в последнее время не считался фаворитом), потихоньку наладил не только игру, но и результат.



Борисовчане по заказу в Кубке выиграли с разницей в два мяча у «Славии», до этого забили 2 мяча «Городее», три — «Минску». С «Торпедо-БелАЗ» играли ярко, но Нехайчик не забил пенальти. В общем, БАТЭ не пропускает уже 4 встречи подряд. И у борисовчан нет такого бардака в штрафной, который устроил «Энергетик» в прошлом туре, позволив «Неману» за полчаса забить три мяча, устроив бенефис Забелину.



Напомню, БАТЭ пропустил всего 1 мяч в последних 6 матчах с учётом Кубка. В такой ситуации, при всей выстроенности и обученности «Немана», трудно предполагать, что гродненцы забьют. Борисовчане должны добыть нужный результат, но успех не будет крупным».



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!