Букмекеры обрушили коэффициент на приход Почеттино в «Ньюкасл»

Букмекеры обрушили коэффициенты на назначение Маурисио Почеттино в «Ньюкасл Юнайтед». Слухи о приходе аргентинца в английский клуб всё настойчивее.



Сделать ставку на назначение Почеттино в «Ньюкасл» можно с коэффициентом 1.83. Это примерно 51% вероятности. Неделю назад сделать ставку на аргентинского специалиста можно было с коэффициентом 4.00.



Кроме того, в числе вероятных наставников «сорок» букмекеры называют Рафаэля Бенитеса (коэффициент 5.70), Кевина Кигана (15.00), Массимилиано Аллегри (15.00), Марсело Бьельса (21.00) и Джан Пьеро Гасперини (26.00).



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