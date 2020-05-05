Букмекеры обрушили коэффициент на приход Почеттино в «Ньюкасл»
Букмекеры обрушили коэффициенты на назначение Маурисио Почеттино в «Ньюкасл Юнайтед». Слухи о приходе аргентинца в английский клуб всё настойчивее.
Сделать ставку на назначение Почеттино в «Ньюкасл» можно с коэффициентом 1.83. Это примерно 51% вероятности. Неделю назад сделать ставку на аргентинского специалиста можно было с коэффициентом 4.00.
Кроме того, в числе вероятных наставников «сорок» букмекеры называют Рафаэля Бенитеса (коэффициент 5.70), Кевина Кигана (15.00), Массимилиано Аллегри (15.00), Марсело Бьельса (21.00) и Джан Пьеро Гасперини (26.00).
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