Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: прогноз Александра Шлеменко на бой UFC 249

Российский боец ММА Александр Шлеменко дал прогноз на главный бой UFC 249 между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Ставка: победа Фергюсона за 1.60.
«Гэтжи – хороший нокаутёр, панчер. Но Фергюсон не уступает ему в зрелищности. Так что я жду большей интриги. Тяжело предугадать, кто окажется сильнее. Тони будет намного сложнее эмоционально, ведь у него сменился соперник. Он уже давно живет в ключе «будет – не будет». Плюс он уже давно готовится к бою. Он уже был претендентом на титул и должен был драться с Хабибом. Теперь, если сейчас выиграет, останется претендентом. А если проиграет, непонятно, когда сможет подраться за чемпионство. Гэтжи в любом случае уже является победителем — ему нечего терять. Он дерётся со вторым номером дивизиона. Поэтому лично я сначала склонялся к Джастину.
Но сейчас ставлю больше на Фергюсона. Он более стабилен. Если посмотреть на его карьеру, он дрался с одними из сильнейших бойцов. Он попадал на них и побеждал. Гэтжи может заиграться, упасть. Его техника подразумевает риск. Плюс у Тони больше опыта. У него на протяжении многих лет идут одни победы, причём над сильными соперниками. Если ему удастся сохранить стабильность, он расправится с Гэтжи.
Вообще, мне оба бойца симпатичны. Но я хотел бы, чтобы победил Фергюсон. Он больше этого заслуживает. Он был временным чемпионом, но его лишили титула. Он более возрастной, чем Джастин. У него есть огромная история, словесная перепалка с Хабибом. Согласитесь, гораздо интереснее посмотреть на бой Тони с Хабибом. Так что буду болеть за него», — сказал Шлеменко.
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