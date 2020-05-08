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Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: прогноз Камила Гаджиева на главный бой UFC 249

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: прогноз Камила Гаджиева на главный бой UFC 249
Ставки / Прогнозы 0

Президент промоушена Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на главный бой UFC 249, в котором сойдутся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Cтавка: победа Фергюсона в 4-5 раундах или по очкам за 3.20.

«Я считаю, что фаворит Фергюсон. Он прошёл долгий и полноценный тренировочный лагерь. Оцениваю шансы бойцов как 55 на 45 в пользу Тони. Случись этот бой в обычное время, когда оба готовились, шансы были бы равны.

Очевидно, у Гэтжи лучше поставлена ударная техника, он более высококлассный боксёр, нежели Фергюсон. Уровень борьбы у них примерно одинаковый, но при этом борьба у них разная. Если Гэтжи – борец-вольник, то Фергюсон скорее «партеровик», которому удобнее оказаться внизу и работать лежа на спине.

Не хотелось бы давать неинтересных прогнозов. Давайте предположим, что Фергюсон выиграет удушающим приёмом в поздних раундах», — сказал Гаджиев.

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Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.
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