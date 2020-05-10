«Витебск» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Шахтёр».
Ставка: победа «Шахтёра» и тотал голов меньше 4.5 за 1.73.
«У «Витебска» одна победа в четырёх последних матчах. Досадное поражение от «Славии» на прошлых выходных стало следствием слабо проведённой концовки. Перед финальным свистком команда Сергея Ясинского допустила несколько грубых ошибок в обороне, за что и была наказана. Во встрече с одной из сильнейших команд чемпионата — солигорским «Шахтером» – витеблянам нужно максимально аккуратно играть в защите. В противном случае провала не избежать.
Команда Юрия Вернидуба набрала приличный ход: дважды подряд горняки обыграли действующего чемпиона — брестское «Динамо» (в чемпионате и в Кубке, оба раза — с разницей в 2 мяча), а в прошлый уик-энд второй раз подряд наколотили за игру 4 мяча (на этот раз пострадала «Ислочь»).
В прошлом сезоне «Шахтёр» дважды обыграл «Витебск» с сухим счетом: 4:0 — дома, 2:0 — в гостях. Я думаю, что победный для горняков сценарий может повториться. Отличную форму набрал Лисакович (забивает в трёх матчах подряд), который при поддержке партнёров в состоянии продолжить результативную серию.
Я поставлю на победу «Шахтёра», который имеет более качественный состав и любит диктовать соперникам свою игру. Мой прогноз — победа «Шахтёра» и тотал голов в матче меньше 4.5».
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