«Витебск» — «Шахтёр» С: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Шахтер» Солигорск.



Ставка: победа «Шахтёра» за 1.66.



«Очень хорош сейчас солигорский «Шахтёр», просто дико хорош. Команда набрала ход, одержала две победы подряд в чемпионате, яркие, — над «Динамо-Брест» (2:0) в гостях и «Ислочью» (4:0). Была ещё победа над «Динамо-Брест» (4:2) в Кубке Беларуси. Четыре мяча за второй тайм забили футболисты из Солигорска, лишь чуть-чуть не хватило для выхода в финал.



Сейчас «Шахтёр» едет в гости к «Витебску». Но то, как сейчас выглядит «Шахтёр», подталкивает к мысли, что, скорее всего, именно он и выиграет. Команды играли в финале Кубка Беларуси в прошлом сезоне. «Шахтёр» выиграл — 2:0. Последний матч между этими командами, в сентябре прошлого года, также остался за «Шахтёром» (4:0). Если посмотреть статистически, то давно они между собой вничью не играли, можно было бы попробовать. Но буду исходить из формы «Шахтёра». Думаю, «Витебску» не удастся здесь разжиться очками.



Возьму победу «Шахтёра» за 1,66. Более смелые, авантюрные игроки могут сыграть: «Шахтёр» с форой (–1) за более приличный коэффициент 2.22».



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