«Смолевичи» — БАТЭ: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — БАТЭ.



Ставка: БАТЭ выиграет и не пропустит за 1.72.



«Смолевичи» — один из аутсайдеров чемпионата, команда не одержала ни одной победы. Да, это крепкий орешек, команда в первом туре не проиграла чемпиону, сыграв вничью — 1:1. Но у «Смолевичей» достаточно серьёзные проблемы в атаке — команда практически не забивает или забивает очень мало. В матче с минским «Динамо» минчане вообще в свои ворота забили. До этого в матче с «Энергетиком» забить не удалось. БАТЭ до матча с «Неманом» выдал серию из пяти матчей подряд без пропущенных мячей.

Я думаю, что «Смолевичам» будет тяжело забить БАТЭ. Возможно, в состав вернётся Егор Филипенко. Может, снова получит шанс Яков Филипович, который неплохо проявил себя в матче с «Неманом». Напрашивается прогноз — победа БАТЭ всухую.



Можно рассмотреть разные варианты. Например, победа БАТЭ через тотал меньше, но я думаю, что победа БАТЭ всухую за неплохой коэффициент — это, что доктор прописал. Можно рассмотреть победу БАТЭ через фору (–2), хотя пока у БАТЭ была только одна крупная победа. Я предлагаю вариант: БАТЭ выиграет и не пропустит. Это исключительно мои мысли и предположения на основании того, что я вижу в чемпионате Беларуси. Дальше думайте сами — чемпионат очень непредсказуемый, не всегда наши прогноз доезжают».



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