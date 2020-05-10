«Витебск» — «Шахтёр» С: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Беларуси 10 мая

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Шахтёр» Солигорск.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.51.
“Витебск” со всей смелостью можно назвать одной из самых невезучих команд нынешнего сезона чемпионата Беларуси. В последних двух турах этот клуб проиграл. Хотя в игре с “Ислочью” футболисты “Витебска” смотрелись очень хорошо, но уступили — 0:2. В матче со “Славией” “Витебск” вёл в счёте, но дважды пропустил в самой концовке и снова уступил — 2:3.
“Шахтёр” выглядит командой, которая наконец начинает обретать себя. Напомню, в прошлом сезоне клуб из Солигорска завоевал бронзовые медали Высшей Лиги. В последних двух турах “Шахтёр” обыграл действующего чемпиона — брестское “Динамо” (2:0) и разгромил “Ислочь” (4:0). Оба раза солигорцы надёжно сыграли в обороне и не пропустили.
Безусловно, Высшая Лига является довольно низовым турниром, где забитые голы — не такая и частая вещь. Тем не менее оба соперника отлично действуют в нападении и довольно часто забивают. Поэтому предлагаю поставить на «тотал больше 2.5 голов».
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