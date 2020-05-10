«Витебск» — «Шахтёр» С: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Шахтёр» Солигорск.



Ставка: победа «Шахтёра» за 1.70.



«Встречаются соседи по турнирной таблице, поэтому у команд примерно равные шансы на успех. Соперников разделяет всего одно очко, но для меня фаворит «Шахтёр», потому что я исхожу из того, что в белорусском чемпионате нет команд, которые стабильно побеждают. «Шахтёр» на сегодняшний день является командой, у которой самая солидная игра. Правда, результаты не те, но по игре «Шахтёр» превосходит любого.

В целом «Шахтёр» — это один из скрытых претендентов на чемпионство в этом сезоне, просто он неудачно начал сезон, а сейчас набирает форму. Солигорцы одержали три победы кряду, а в последних двух матчах забили по четыре мяча в ворота соперников. Сейчас «Шахтёр» должен продолжить победную серию и набрать три очка.

Правда, скорее всего, победит Солигорск с разницей в один мяч. Он не сможет повторить свою результативность последних матчей, когда забивал по четыре гола. Всё-таки «Витебск» — довольно строгая команда, которая не допустит разгрома, тем более на своём поле».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.