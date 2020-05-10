«Смолевичи» — БАТЭ: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — БАТЭ.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.00.
«Я поставлю на «тотал больше» в этом матче, так как считаю, что матч будет результативный. БАТЭ очень много атакует и создаёт много моментов, но при этом допускает у своих ворот вольности. Хоть в ворота БАТЭ мало забивают, это не значит, что борисовчане хорошо играют в обороне.
Если посмотреть на ответный полуфинальный матч Кубка Беларуси, то только чудом «Славия» не смогла забить там несколько мячей, так что у БАТЭ возникают проблемы в обороне. «Смолевичи» должны забивать, команда Александра Бразевича должна использовать свои моменты. В свою очередь БАТЭ забивает очень много, поэтому я сыграю «тотал больше 2,5».
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