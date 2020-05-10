«Смолевичи» — БАТЭ: где смотреть, во сколько начало матча, по какому каналу покажут

«Смолевичи» в матче 8-го тура чемпионата Беларуси 10 мая примут БАТЭ. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Беларусь 5». Букмекеры уже дали прогноз.
Эксперты считают фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех команды из Смолевичей оценён букмекерами коэффициентом 13.75. Поставить на ничью предлагается за 5.80.
Букмекеры не уверены, что матч белорусской лиги «Смолевичи» — БАТЭ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.
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