БК ФОНБЕТ опровергла слухи вокруг включения компании в перечень системообразующих

Букмекерская компания ФОНБЕТ выступила с заявлением. В нём букмекер развеял слухи, возникшие вокруг включения компании в список системообразующих предприятий России. Кроме того в компании объяснили причины отказа от господдержки и ответили на выпады, прозвучавшие в ряде СМИ.



«В свете включения компании ФОНБЕТ Правительством РФ в предварительный список системообразующих предприятий нашей страны мы наблюдаем беспрецедентное внимание к нам со стороны средств массовой информации и различных информационных ресурсов.



В этой связи считаем принципиально важным сформулировать несколько положений, которые помогут лучше понять ситуацию и нашу позицию.



Первое. Несмотря на все слухи, порой даже совсем абсурдные из разряда «теории заговора», мы продолжаем, как и прежде, свою основную деятельность и, более того, остаёмся лидерами российского рынка. Букмекерская компания, наш сайт и приложение доступны для всех клиентов, служба поддержки работает традиционно в формате 24/7. Стабильная работа, комфорт и удобство клиентов остаются главным приоритетом ФОНБЕТ.



Второе. По поводу включения нашей компании в предварительный список системообразующих предприятий. Как мы говорили ранее, большинство подобных списков формируются по набору формальных критериев. Мы как лидер букмекерского рынка являемся крупнейшим налогоплательщиком отрасли, что вкупе с обширным штатом сотрудников и другими сопутствующими факторами (страховые взносы и прочие отчисления) могло соответствовать критериям указанного списка.



Однако нам финансовая помощь от государства сейчас не требуется – мы заранее оптимизировали свои расходы и оказались готовыми к текущей экономической ситуации. Поэтому мы сразу, как увидели себя в данном списке, предприняли всё возможное, чтобы добровольно из него выйти.



Третье. Мы с самого начала активной фазы пандемии коронавирусной инфекции оказываем благотворительную помощь. В частности, адресатами финансовой поддержки стали благотворительные фонды, в том числе наш давний надёжный партнер – фонд «Добрые дела», а также социальные учреждения в разных регионах России (детские дома, психоневрологические интернаты и дома престарелых). Плановая помощь оказывается также пожилым людям, бывшим спортсменам. Вся информация о наших пожертвованиях доступна на странице благотворительной программы «Ставка на добро».



Наконец, четвёртое. Вследствие вышеупомянутого внимания мы наблюдаем резкий рост публикаций с недостоверной информацией, которые представляются читателям как сенсационные откровения о компании и её владельцах. Это делается исключительно с целью громкого заголовка или, более того, в попытке информационного шантажа нашей компании.



В связи с этим мы хотели бы заявить, что вся официальная информация о компании располагается на нашем сайте. Информация об участниках ООО «Ф.О.Н.» является открытой и содержится в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте налоговой службы, и никому, кроме лиц, представленных в данном реестре, не принадлежит ни одна доля нашей компании. Поэтому нам бы хотелось напомнить читателям о необходимости воспринимать любые подобные публикации с осторожностью и разумным скептицизмом.



И ещё по этому пункту. Мы также хотели бы заявить, что наша компания оставляет за собой право на судебное разбирательство за любые попытки клеветы или шантажа в её сторону. Мы будем расценивать такие действия как умышленное нанесение ущерба деловой репутации компании ФОНБЕТ.



Самое главное сейчас – берегите себя и своих близких, пусть вирус уйдёт как можно быстрее и мы все снова вернёмся к привычной жизни», — говорится в заявлении.



Ранее компания ФОНБЕТ перечислила более 5 млн рублей на благотворительность.