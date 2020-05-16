«Шахтёр» С — «Славия»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» Солигорск — «Славия» в 9-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Ставка: индивидуальный тотал «Шахтёра» больше 1.5 мяча за 1.55, победа «Шахтёра» и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.



«Здесь стоит отметить, что в предыдущих встречах в Солигорске «Славия» была очень серьёзно бита. Команды в турнирной таблице разделяет всего-навсего пара мест: «Шахтёр» — 7-й, «Славия» — 9-я. Между ними всего одно очко. «Шахтёр» достаточно неровно играет, но в последних турах команда Вернидуба одержала две победы, а на прошлой неделе сыграла вничью с «Витебском» (0:0). Ну и много эмоций потратили, когда на неделе играли с брестским «Динамо» в Кубке Беларуси, а потом с «Ислочью». Этих эмоций, возможно, не хватило на матч с «Витебском».



Если вспомнить предыдущие визиты «Славии» в Солигорск, то ничего хорошего они команде из Мозыря не принесли. Пять мячей «Славия» получила в прошлом сезоне (1:5), хотя за год до этого было всего 0:1, а ещё ранее были поражения со счётом 1:5 и 1:6. За четыре визита «Славия» получила 17 мячей в свои ворота. Согласитесь, многовато.



«Славия» в последнем туре ничего от «Торпедо» не пропустила. Но рассматриваемый матч должен получиться результативным. Если «Славия» первой пропустит, то вынуждена будет раскрыться и «Шахтёр» как минимум два мяча должен забить. Порекомендую «индивидуальный тотал «Шахтёра» больше 1.5 мяча» за 1,55. И что-то подсказывает мне, что игра будет очень результативной, при этом «Шахтёр» победит, хотя «Славия» многим нервишки уже потрепала. Второй прогноз — «победа «Шахтёра» и тотал больше 2.5 мяча».



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