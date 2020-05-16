БАТЭ — «Слуцк»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч БАТЭ — «Слуцк» в 9-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.
Ставка: победа БАТЭ в первом тайме за 1.77.
«Лидеры чемпионата Беларуси БАТЭ и «Слуцк» встречаются в ближайшем туре. Но если никого не удивляет положение БАТЭ в верхней части таблицы, то вот «Слуцк» по-прежнему удивляет, для многих его лидерство — неожиданность, хотя в последнем туре он уступил дома «Энергетику» (1:2). Ничего не смогли поделать активные ребята агента Селюка впереди. Но по последним матчам мы видим, что если «Слуцк» играет от обороны, в контригру, то ему легче использовать атакующий потенциал. Так ему проще, чем при игре в позиционную атаку, как было с «Энергетиком».
Мы уже видели, как хорош «Слуцк» на контратаках. Он обыграл и «Шахтёр» в гостях, и «Ислочь», и минское «Динамо». Как только приходится больше играть в контроль мяча, то сразу возникают проблемы.
Здесь же игра против БАТЭ, который дома хорош, да и не только дома. В последнем туре обыграли «Смолевичи» (5:3). Пять забили — это круто, но три пропустили от команды, которая почти не забивала, да ещё и первый мяч был пропущен уже на 40-й секунде. Но мне кажется, что БАТЭ на потеху публики решил сыграть. Здесь уже всё посерьёзнее будет.
Думаю, БАТЭ сразу же захочет выскочку в виде «Слуцка» поставить на место, показать, кто в доме хозяин. Если посмотреть матчи БАТЭ, то команда очень убедительно проводит первые таймы. Обыграли «Рух» в первом тайме, обыграли «Минск». Да, не сумели это сделать с «Городеей» и «Торпедо-БелАЗ», но там не повезло, с жодинцами пенальти не забили. С «Неманом» смотрелись хорошо, «Смолевичи» обыграли, «Славии» забили два мяча в первом тайме в кубковой игре. Веду к тому, что надо играть победу БАТЭ в первом тайме. С мотивацией и настроем проблем не будет у хозяев. Коэффициент — 1.77».
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