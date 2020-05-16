БАТЭ — «Слуцк»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Беларуси по футболу

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч БАТЭ — «Слуцк» в 9-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.
Ставка: победа БАТЭ с разницей в один мяч за 3.76.
«БАТЭ не слишком предсказуем в текущем чемпионате. Возьмём, например, последний тур. На выезде в игре с аутсайдером борисовский клуб забивает пять мячей, но пропускает от скромных “Смолевичей” сразу три гола. Может быть, и в противостоянии со “Слуцком” БАТЭ не уйдёт с поля без пропущенного гола. В последних шести матчах БАТЭ пять раз победил и один раз был ничейный результат.
“Слуцк” только в прошлом туре утратил единоличное лидерство в турнирной таблице, когда уступил крепкому “Энергетику” со счетом 1:2. Многие предсказывают, что с этого поражения начнётся падение команды, однако я в это не верю. Кстати, в текущем сезоне футболисты “Слуцка” ещё ни разу не проигрывали в гостевых матчах.
Однако статистика личных поединков полностью на стороне борисовской команды. В 11 играх из 12 последних победил именно БАТЭ. К тому же сейчас эта команда набрала отличный ход, о чём говорят её промежуточные результаты. Исходя из этого, предположу минимальную победу хозяев. Мой прогноз: победа БАТЭ с разницей в один гол».
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