БАТЭ — «Слуцк»: прогноз Владислава Радимова на матч Высшей лиги Беларуси 16 мая

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч БАТЭ — «Слуцк» в 9-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Ставка: победа БАТЭ с форой (–1.5) за 1.98, ИТБ 2 мяча БАТЭ за 1.72.



«В этом матче будет как минимум три мяча. Я уже говорил, что на матчи «Слуцка» нужно ставить «тотал больше 2.5», потому что «Слуцк» по-другому играть не умеет. Он играет в высокую линию, а для БАТЭ это будет шикарная история, и я поставлю на индивидуальный тотал БАТЭ больше 2. Во-первых, на это событие хороший коэффициент, а во-вторых, БАТЭ на своём стадионе, на хорошем поле, играя против довольно открытой команды, просто обязан забивать. БАТЭ, думаю, сможет назабивать достаточно голов, что и происходит в последних матчах. Я вообще думаю, что БАТЭ должен вынести «Слуцк», потому что игра «Слуцка» подразумевает то, что он будет пропускать. С такой манерой игры можно играть против других команд, но с БАТЭ шансов нет.



«Слуцк» довольно хорошо играет в позиционную атаку и свою линию обороны поднимает высоко, то есть даёт пространство на своей половине. Даже в последнем матче, с «Энергетиком», в котором «Слуцк» проигрывал со счётом 0:2, он атаковал весь матч. У БАТЭ в свою очередь также хорошая позиционная атака, а поскольку «Слуцк» не умеет играть в обороне, БАТЭ просто обязан разрывать такого соперника».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.