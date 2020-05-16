«Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Герта» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.
«В первом круге победил «Хоффенхайм» (3:2), в прошлом сезоне «деревенские» победили на своей территории «городских» (2:0), а в Берлине команды очки поделили (3:3). Интересно, что клуб из Зинсхайма не проигрывает «Герте» уже восемь матчей (5-3-0).
Позволю себе сделать прогноз, который может вызвать немало вопросов. «Хоффенхайм» испытывает серьёзные кадровые проблемы в атаке. Многие из тех, кто определяет игру в нападении и забивает, сейчас травмированы. «Герта» будет проводить первый матч под руководством нового главного тренера, которому важно нормально стартовать в качестве рулевого столичного клуба, и, чтобы избежать неприятностей, он, пока ещё далеко не во всём разобравшись в новом коллективе, вряд ли станет сильно рисковать. Скорее, наоборот, предпочтёт сыграть аккуратно и осторожно. К тому же этот матч — первый после перерыва, и футболистам только предстоит через игры набирать форму, поэтому голевой феерии я не прогнозирую».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 16 мая 2020
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 15 мая 2020
-
20:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:42
-
14:00