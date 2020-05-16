«Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Герта» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.



«В первом круге победил «Хоффенхайм» (3:2), в прошлом сезоне «деревенские» победили на своей территории «городских» (2:0), а в Берлине команды очки поделили (3:3). Интересно, что клуб из Зинсхайма не проигрывает «Герте» уже восемь матчей (5-3-0).



Позволю себе сделать прогноз, который может вызвать немало вопросов. «Хоффенхайм» испытывает серьёзные кадровые проблемы в атаке. Многие из тех, кто определяет игру в нападении и забивает, сейчас травмированы. «Герта» будет проводить первый матч под руководством нового главного тренера, которому важно нормально стартовать в качестве рулевого столичного клуба, и, чтобы избежать неприятностей, он, пока ещё далеко не во всём разобравшись в новом коллективе, вряд ли станет сильно рисковать. Скорее, наоборот, предпочтёт сыграть аккуратно и осторожно. К тому же этот матч — первый после перерыва, и футболистам только предстоит через игры набирать форму, поэтому голевой феерии я не прогнозирую».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.