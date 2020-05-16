БАТЭ — «Слуцк»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Высшей лиги Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Слуцк».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«С 2014 года соперники успели провести 12 игр, и тут абсолютный перевес на стороне борисовчан. Они одержали 11 побед против всего одной у бело-синих с кошмарным общим счётом 32:4. Выглядит страшно.



Однако сейчас жёлто-синих едва ли можно сравнить с их прошлогодней версией. Матч со «Смолевичами» показал, что клуб до сих пор испытывает серьёзные проблемы в защите, в особенности при переходе из атаки в оборону. У «Слуцка» же достаточно скоростных игроков, которые охотно убегают в свободные зоны.



В положительной результативности БАТЭ нет практически никаких сомнений. Случане в нынешнем сезоне исправно пропускают в каждом матче, хотя забивают охотно и много. Не забили они пока только действующему чемпиону страны «Динамо-Брест», хотя стоит отметить, что на гол-другой определённо наиграли.



На наш взгляд, «Слуцк» в предстоящем поединке может доставить неприятности многократному чемпиону Беларуси. Мы бы проверили ставку «обе забьют». К счастью, такой вариант представлен в букмекерских конторах с ровным коэффициентом 2.00».