БАТЭ — «Слуцк»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Высшей лиги Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Слуцк».
Ставка: обе забьют за 2.00.
«С 2014 года соперники успели провести 12 игр, и тут абсолютный перевес на стороне борисовчан. Они одержали 11 побед против всего одной у бело-синих с кошмарным общим счётом 32:4. Выглядит страшно.
Однако сейчас жёлто-синих едва ли можно сравнить с их прошлогодней версией. Матч со «Смолевичами» показал, что клуб до сих пор испытывает серьёзные проблемы в защите, в особенности при переходе из атаки в оборону. У «Слуцка» же достаточно скоростных игроков, которые охотно убегают в свободные зоны.
В положительной результативности БАТЭ нет практически никаких сомнений. Случане в нынешнем сезоне исправно пропускают в каждом матче, хотя забивают охотно и много. Не забили они пока только действующему чемпиону страны «Динамо-Брест», хотя стоит отметить, что на гол-другой определённо наиграли.
На наш взгляд, «Слуцк» в предстоящем поединке может доставить неприятности многократному чемпиону Беларуси. Мы бы проверили ставку «обе забьют». К счастью, такой вариант представлен в букмекерских конторах с ровным коэффициентом 2.00».
- 16 мая 2020
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 15 мая 2020
-
20:00
-
18:00