«Динамо» Минск — «Ислочь»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Динамо» Минск — «Ислочь».



Ставка: ничья за 3.42.



«Команда Леонида Кучука неплохо стартовала, выиграв у «Смолевичей» — 3:1, но потом потерпела два поражения подряд в матчах со «Слуцком» и брестским «Динамо». У «Ислочи» дела чуть получше: три победы в последних четырех матчах, 4-е место в турнирной таблице. «Динамо» и «Ислочь» разделяет шесть очков.



В шести последних матчах из семи минские динамовцы обязательно открывали счет. Можно поставить на первый гол «Динамо» Минск за коэффициент 1,73. Но хотел бы похулиганить. В 8 турах ни «Ислочь», ни «Динамо» Минск ни разу не играли вничью. Таких команд в чемпионате Беларуси всего три – помимо названных, это«Энергетик-БГУ». Почему бы не попробовать поймать ничейный результат? Мне кажется, в нынешней системе координат ничья в этом матче — вполне вероятный исход. Коэффициен выше тройки. Согласитесь, если за 8 туров команды ни разу не сыграли вничью, то можно попробовать «догнаться» ничейным результатом – когда-то же они сыграют вничью. «Динамо» Минск – «Ислочь» — ничья. Дальше выбор за вами».



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