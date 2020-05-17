«Кёльн» — «Майнц»: прогноз Эльвина Керимова на матч 26-го тура чемпионата Германии

Известный комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Кёльн» — «Майнц».



Ставка: «Кельн» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.96.



«Кельн» Маркуса Гисдоля — главное откровение второй части сезона. Осенью казалось, что с Акимом Байерлорцером команда будет бороться за выживание. Но стоило руководству пойти на смену тренера, буквально за пару месяцев всё изменилось.



Кстати, Байерлорцер долго без работы не сидел. Спустя несколько дней после увольнения его позвали в «Майнц». Так что в ближайшем туре он встретится с командой, которую сам же прошлым летом и собирал. Любопытный матч.



Если бы не пауза и матч игрался в марте, для меня фаворитом был бы «Кёльн», но сейчас сложно оценивать форму команд.



Так или иначе, сделаю ставку на результативный футбол. «Кёльн» играет смело. Во всех матчах 2-го круга с участием бывшей команды Байерлорцера забивалось минимум 3 мяча. Мой прогноз — 1Х и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.96».



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