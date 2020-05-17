«Динамо» Минск — «Ислочь»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч 9-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Динамо» Минск — «Ислочь».
Ставка: победа «Динамо» за 2.02.
«Если на своём поле «Ислочь» собрала богатый урожай очков, то на чужих не преуспела (0-0-2 1:7 0), подопечные Жуковского в гостях проиграли брестскому «Динамо» (1:3) и «Шахтёру» (0:4). В прошлом сезоне «Динамо» набрало четыре очка в противостояниях с «Ислочью» (1:0 и 1:1).
В этой встрече поставлю на хозяев. Команде Леонида Кучука после двух поражений подряд очень важно реабилитироваться, бело-голубые должны продемонстрировать самолюбие и потенциал, очередная потеря очков динамовцами будет воспринята как катастрофа. «Ислочь» — команда домашняя, на чужих полях не столь зубастая и, вполне вероятно, спасует перед по-спортивному злым и накрученным тренером «Динамо».
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