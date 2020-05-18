«Вердер» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч 26-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вердер» — «Байер» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: ТБ 3 за 2.04.
«Вердер» и «Байер» сыграют между собой в первом туре после возобновления Бундеслиги. Весёлая парочка. Много играли они между собой в последние годы — в чемпионате, Кубке Германии. Традиционные соперники.
Матч будет проходить в Бремене. И, на мой взгляд, для «Байера» это даже лучше. В домашней игре «Вердер» вряд ли будет выстраивать эшелоны у своих ворот. Скорее всего, в этом матче нас ждёт весёлый футбол.
«Байер» — команда, которая очень много владеет мячом. Часто над нею посмеиваются, в том плане, что ни во что это владение не воплощается. Но мне кажется, что о результате здесь говорить не приходится, ведь мы не понимаем, в каком состоянии команды. А вот в обилии забитых мячей в этом матче я практически уверен.
Мой вариант — «тотал больше 3 мячей с расходом» за 2,04. Прекрасная ставка», — сказал Андронов.
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