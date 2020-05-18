«Вердер» — «Байер»: прогноз Александра Неценко на игру Бундеслиги

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 26-го тура Бунделиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Байер».



Ставка: победа «Байера» и минимум 2 мяча в матче за 1.95.



«Это последняя игра 26-го тура Бундеслиги. Слава богу, большой футбол возвращается. Думаю, что все получили удовольствие, наблюдая за матчами немецкого чемпионата. «Вердер» — это откровенный аутсайдер первенства. Команда ужасно играет у себя дома, а это очень важно, поскольку именно на своём поле бременцы будут принимать «Байер».



Всего пять набранных очков на своём поле. Команда отвратительно проводила свои матчи. Проиграла «Майнцу», «Падерборну», а это, между прочим, прямые конкуренты за выживание. В пяти последних матчах на своём поле «Вердер» уступил с общим счётом 0:13. В родных стенах команда в среднем пропускает около двух или даже больше мячей.



«Байер» ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов. Накануне «Лейпциг» споткнулся, и у леверкузенцев есть отличная возможность сократить отставание. Причём «Байер» очень неплохо смотрелся до паузы на пандемию. Даже несмотря на отсутствие Кевина Фолланда, всё равно есть кому забивать. Есть Алларио, есть Диаби, есть и одна из главных звёзд немецкого чемпионата — Кай Хаверц.



«Байер» входит в топ-4 команд Бундеслиги по очкам, набранным на выезде. Соответственно, «Байер» будет считаться фаворитом в этом противостоянии. У «Вердера» также есть потери, их хватает, но команде отступать некуда.



«Байер» считается фаворитом, поэтому нам стоить взять комбинированную ставку — победу «Байера» и тотал больше 1.5 мяча. Данное событие оценивается коэффициентом 1.95. Вполне можем взять это событие. Напрашивается победа «Байера» с форой (1.5), но «Вердер» может оказать сопротивление. Однако «Байер» всё равно забьёт на гол больше. Я думаю, что игра будет результативной и мы получим удовольствие», — сказал Неценко.



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