«Вердер» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на встречу Бундеслиги

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Байер».



Ставка: победа «Байера» и минимум 3 мяча в матче за 2.25.



«Бундеслига наконец-то вернулась, а это один из самых интересных матчей тура. Хотя здесь всё понятно с позиции сил. «Байер» — это фаворит, «Вердер» — аутсайдер. Что было в эту паузу, сложно сказать. Насколько сильно команды изменились — тоже непонятно.



Начнём с бременцев, которые играют ужасно, особенно в обороне. Полное отсутствие баланса в игре, отсутствует понимание того, как выйти из кризиса. Много вопросов к главному тренеру, которого руководство ещё не увольняет. Пока доверяет наставнику. «Вердер» очень много пропускает, а в некоторых матчах играет просто даже безвольно. Понятно, что «Вердеру» в эту оставшуюся часть чемпионата будет очень тяжело.



Что касается «Байера», то этой команде как раз пауза была совсем не нужна. Он были в потрясающей в форме, как в Бундеслиге, так и в Лиге Европе. Команда много забивала, уверенно себя чувствовала, и по набору очков «Байер» проводит один из лучших своих сезонов за последние восемь лет.



Кай Хаверц стал играть на своём уровне. По-прежнему левекузенцы должны решать свои задачи. Они в этом матче определённо фавориты. Я возьму такую ставку — победу «Байера» и тотал матча больше 2.5 мяча за 2.25. Мне кажется, что ставка хорошая, потому что «Байер» любит играть в атаку, есть преимущество в классе исполнителей.



«Байер» знает, чего хочет в этом сезоне. Мы привыкли говорить, что Питер Бош — это схема 4-3-3. Атакующая схема, прессинг, поэтому периодически команда забывает об обороне. Но в этом сезоне мы видели разный «Байер». Видели и рациональный. Тем не менее, делая скидку на непонятность форм команд, я всё же считаю, что «Байер» должен победить и взять своё», — сказал Керимов.



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