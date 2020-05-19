«Легион» Таллин — «Левадия»: прогноз и ставка на матч чемпионата Эстонии 19 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Эстонии «Легион» Таллин — «Левадия».

Ставка: победа «Легиона» с форой (+2) за 1.76.

«Левадия» традиционно входит в число сильнейших команд Эстонии, стабильно попадая в еврокубки. Минувший чемпионат не стал исключением: второе место. Справедливости ради нужно упомянуть, что отставание от победившей «Флоры» оказалось весьма существенным — целых 12 очков. Вторую строчку «Левадия» вплоть до заключительных туров разыгрывала с «Нымме Калью», опередив оппонента всего на один балл. То есть говорить о большом запасе прочности нельзя.



А вот «Легион» — новичок элитного дивизиона. Ещё пару лет назад команда выступала в третьей по силе лиге страны, но затем бюджет клуба заметно увеличился и он попёр вверх. В прошлом году без особых хлопот стал лучшим в Первом дивизионе: 29 побед, пять ничьих и два поражения в 36 турах, отрыв от ближайшего преследователя — аж 19 очков.

«Левадия» в стартовом туре добыла трудовую победу над скромным «Куресаре» (1:0) в родных стенах, а «Легион» начал с выездного поражения от «Флоры» со счётом 1:3. На наш взгляд, логичнее играть от аутсайдера. Забить на выезде «Флоре» — уже достижение. В прошлом году чемпион страны за 36 туров пропустил всего 21 раз, сильно опередив по этому показателю всех остальных. Защита «Левадии» не столь сильна, а на гол хозяев дают нестыдный коэффициент 1.75.



Также внимания достоин вариант П1 с форой (+2) за 1.76. Логика простая: у «Легиона» довольно крепкий состав для новичка элитного дивизиона, с таким подбором исполнителей можно спокойно финишировать в середине таблицы и не думать о борьбе за выживание. Плюс двухмесячная пауза, после которой фавориту наверняка будет сложно показать максимум».