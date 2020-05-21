Российские букмекеры заработали почти 90 млрд рублей в 2019 году

Букмекерские компании, работающие на территории России по лицензии ФНС, заработали 89,4 млрд рублей в 2019 году. Совокупная выручка легальных и нелегальных букмекеров, работающих на российском рынке, в 2019 году составила 137,5 млрд рублей.



Ставки в России делают 7,9 млн человек, или 6,5% от населения страны, говорится в исследовании «Рейтинга Букмекеров». 89% игроков делают ставки на спорт онлайн. 65% людей делают ставки в легальных на территории России букмекерских компаниях.



Средний размер ставки снизился в сравнении с 2018 годом с 1516 до 1300 рублей. Авторы исследования связали это с тем, что в 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу.



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