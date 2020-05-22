«Герта» — «Унион»: прогноз Артура Петросьяна на матч 27-го тура Бундеслиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Герта» — «Унион Берлин».



Cтавка: победа «Герты» с форой (0) за 1.75.



«Первое за шесть лет берлинское дерби получилось эмоциональным, и победу в нём одержал более скромный, но более дерзкий «Унион». Но то был ноябрь, первый круг, ревущие трибуны и удвоенная мотивация новичков Бундеслиги.



Сейчас у «Униона» не будет тех козырей, а без них «Герта» выглядит более предпочтительно. В прошлую субботу берлинцы на выезде разгромили «Хоффенхайм» 3:0. Может, счёт не отражал картины происходящего на поле — хозяева и сами могли отличиться как минимум трижды. Но у «Герты» было и везение, и чёткая реализация, и большее желание.



«Унион» в свою очередь без особых шансов уступил дома «Баварии», при этом почти ничего не создав впереди и потеряв из-за дисквалификации основного центрального защитника Шлоттербека.



Понятно, что уровень сопротивления у «Герты» будет не тот, что у мюнхенцев, но всё же по первым матчам показалось, что физически она готова получше «Униона», и это должно особенно ощущаться в концовках таймов», — сказал Петросьян.



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