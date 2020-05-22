Курс доллара. Прогноз эксперта: рубль может пробить 70 в июне

Аналитик ИК «Регион» Валерий Вайсберг дал прогноз на курс доллара США в 2020 году.
«Лично я ожидаю ослабления доллара уже в июне. Вероятнее всего, при стоимости Brent выше $ 37 за баррель американская валюта просядет ниже 70 рублей, а потом будет разворот», – предположил Вайсберг.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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