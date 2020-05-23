«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии по футболу

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт».



Ставка: тотал первого тайма больше 1.5 мяча за 1.83.



«Явный фаворит здесь — «Бавария». Многие считают, что они не показали лучший футбол в матче с «Унионом». Наверное, действительно так. Но, думаю, команда постепенно будет набирать форму, а первый матч поможет от чего-то оттолкнуться. Главное для «Баварии» — вылечился Роберт Левандовски, он по-прежнему является грозной силой.



«Айнтрахт», на мой взгляд, не вошёл нормально во вторую часть чемпионата. Не совсем готов к рестарту, и в матче с Менхенгладбахом это было видно. Игровые связи, надёжность обороны сильно пострадали. Не уверен, что «Айнтрахту» удастся в полной мере решить проблемы.



Ставку выберу «тотал первого тайма больше 1,5 мяча» за 1,83. Ставить на «Баварию» нет смысла из-за коэффициента. Думаю, баварцы постараются как можно быстрее утвердиться в роли лидера матча».



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«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз: Левандовски и Мюллер отомстят за 1:5 в первом круге В двух предыдущих гостевых играх «Айнтрахт» пропустил восемь мячей, не забив ни одного.