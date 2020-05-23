«Витебск» — «Динамо Минск»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо Минск».



Ставка: тотал меньше 2 за 2.24.



«В этом матче точно будет тотал меньше, потому что «Динамо» при Леониде Кучуке играет в футбол с оглядкой на собственные ворота, и, если получится забить, хорошо, но главное — не пропустить. «Витебск» же играет в такой футбол всегда.

Есть вероятность, что будет нулевая ничья, но в футболе может произойти всё что угодно. Рискну и поставлю на тотал меньше 2 за хороший коэффициент. Больше двух голов в этой встрече быть не может. Скорее всего, всё решит единственный забитый мяч, да и то если будет забит».



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