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«Витебск» — «Динамо Минск»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси

«Витебск» — «Динамо Минск»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо Минск».

Ставка: тотал меньше 2 за 2.24.

«В этом матче точно будет тотал меньше, потому что «Динамо» при Леониде Кучуке играет в футбол с оглядкой на собственные ворота, и, если получится забить, хорошо, но главное — не пропустить. «Витебск» же играет в такой футбол всегда.

Есть вероятность, что будет нулевая ничья, но в футболе может произойти всё что угодно. Рискну и поставлю на тотал меньше 2 за хороший коэффициент. Больше двух голов в этой встрече быть не может. Скорее всего, всё решит единственный забитый мяч, да и то если будет забит».

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