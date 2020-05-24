«Майнц» — «РБ Лейпциг»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бундеслиги «Майнц» — «РБ Лейпциг».
Ставка: победа «Лейпцига» и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.
«Майнц» героически спасся в первом туре после рестарта: проигрывали «Кельну» на выезде в два мяча и свели матч к ничьей (2:2). В концовке футболисты «Майнца» даже могли вырвать победу. Сейчас «Майнцу» принимать «РБ Лейпциг». Команда Нагельсманна после потери очков в матче с «Фрайбургом» должна чуть изменить настрой и реализацию.
По игре, пожалуй, много вопросов быть не должно. Моментов у «Лейпцига» было очень много, пропустили со стандарта. Правда, в конце матча снова пропустили со стандарта, но там VAR вмешался. Но количество моментов, созданное в матче с «Фрайбургом», настраивает и убеждает в том, что форма у «Лейпцига» неплохая. Вопрос в КПД, который команда покажет в Майнце.
«Лейпциг» — команда лихая и играет достаточно результативно. А «Майнц» — второй с конца по пропущенным мячам (55). Больше только у «Вердера». У «Лейпига» классная атака, и команда Нагельсманна должна покуражиться.
Голы должны быть. Можно заиграть вариант «победа «Лейпцига» и обе забьют». Победа оценивается очень скромно. Но выберу «победу «Лейпцига» и тотал больше 2,5 мяча» за 1,8. В первом круге «Лейпциг» размазал «Майнц» — 8:0. Здесь 8 будет слишком много, но 3:0 или 4:0 в пользу «Лейпцига» вполне может быть».
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