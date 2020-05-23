«Майнц» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Вернер, Поульсен и Кампль не пустят «Байер» в топ-4

«Майнц» примет «РБ Лейпциг» в матче 27 тура чемпионата Германии 24 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Юлиана Нагельсмана в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех команды Ахима Байерлорцера оценён букмекерами коэффициентом 7.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Майнц» — «РБ Лейпциг»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги «Майнц» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча «Майнц» — «РБ Лейпциг» (24.05.2020)

И «Майнц», и «РБ Лейпциг» решили не форсировать события и вернулись в большой футбол после практически двухмесячной паузы не лучшим образом. Ограничились ничейными исходами. «Карнавальники» ходили в гости к «Кёльну» и, между прочим, заработали свой балл с большим трудом.

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К 53-й минуте они горели со счётом 0:2, однако не опустили рук и сумели спастись. Сперва Авонийи замкнул прострел Баку после острой комбинации, а затем чуть ли не от центрального круга результативно прошёлся Кунде. При доле везения можно было бы и вырвать победу (2:2).



«Лейпциг» на своем поле принимал «Фрайбург» и тоже был вынужден отыгрываться. Первый тайм «бразильцы из Брайсгау» провели очень качественно (в отличие от «быков»), сумев своим излюбленным способом — после розыгрыша углового — открыть счёт и уйти на перерыв с преимуществом в один мяч.



Во втором тайме подопечные Юлиана Нагельсмана активизировались, поджали противника. Но единственное, что смогли придумать — гол Поульсена после заброса Кампля. Неплохо, конечно, но для победы явно недостаточно (1:1).

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В целом, результаты для первой игры после длительного перерыва вполне рабочие, однако дело тут вот в чем. «Майнц-05» теперь имеет в своём активе 27 баллов и по-прежнему занимает 15-ю строчку. Отрыв от «Фортуны», находящейся в зоне стыковых матчей, составляет всего четыре пункта, а потому любая ошибка может привести к нежелательным последствиям.



У «РБ Лейпцига» ситуация напряжена по двум причинам. Во-первых, этот промах (а ничья с середняком на своём поле для претендента на топ-3 Бундеслиги — это промах) позволил прямому конкуренту — «Боруссии» из Мёнхенгладбаха — уйти вперёд. Да ещё и подпустил на расстояние одного балла «Байер».



А вторая причина — затянувшаяся чёрная полоса «быков» во внутреннем первенстве. Они, конечно, не проигрывают на протяжении семи туров, однако на этом отрезке имеют всего две победы. Во многом поэтому РБЛ упустил лидерство и едва ли сможет включиться в борьбу за чемпионство по-настоящему.

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Теперь подопечным Юлиана Нагельсмана предстоит выезд в Майнц к местному одноименному клубу. И тут надо бы вспомнить, что матч первого круга завершился победой «Лейпцига» с кошмарным счётом 8:0. Тогда в ворота «карнавальников» залетало всё, что можно. А героем стал Тимо Вернер, отдав три голевые передачи и забив три гола.



Мы бы не стали ожидать повторения такой же сумасшедшей результативности, но в том, что РБЛ выступит в роли фаворита, нет никаких сомнений. На наш взгляд, интересно выглядит П2 с форой (-1.5) за крепкий коэффициент 2.15. Логика тут довольно простая.

«Лейпциг» является второй командой в немецком чемпионате по набранным очкам на выезде, а «Майнц», напротив, дома набрал лишь 14 баллов в 13 матчах, что соответствует четвёртому месту с конца. Разница в уровне исполнителей заметная, статистика тоже говорит в пользу гостей. Не видим смысла мудрить.

Прогноз и ставки на матч «Майнц» — «РБ Лейпциг»

«Лейпциг» занимает второе место по набранным очкам в гостевых матчах. «Майнц» же идёт четвёртым с конца в графе набранных очков на своём поле. Поединок первого круга завершился сумасшедшей победой «быков» со счётом 8:0. На наш взгляд, РБЛ выступит фаворитом и сумеет уверенно победить.



Ставка: победа «РБ Лейпцига» с форой (-1.5) за коэффициент 2.15.