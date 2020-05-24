«Майнц» — «РБ Лейпциг»: прогноз Эльвина Керимова на матч 27-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Майнц» — «РБ Лейпциг».
Ставка: победа «Лейпцига» и тотал больше 2.5 мяча за 1.77.
«Майнц» в прошлом туре смог перевернуть игру в Кёльне и сравнять счёт во втором тайме. В концовке команда Акима Байерлорцера могла даже вырвать победу, но довольствовалась в итоге ничьей, которая позволила «Майнцу» продлить беспроигрышную серию до трёх матчей.
«Лейпциг» продолжил в прошлом туре свою неудачную серию — домашняя ничья с «Фрайбургом» отбросила команду Нагельсмана на 4-е место в таблице. В 6 матчах 2-го круга из 8 «РБ» терял очки. Но ничья с «Фрайбургом» — это ещё не самый плохой результат. Гости даже забили в концовке, но судья отменил гол из-за офсайда.
Нагельсман сетовал после матча на плохую реализацию моментов. Действительно, у хозяев было заметное преимущество, особенно после перерыва, но свои шансы они использовали плохо. То есть фирменная игра «Лейпцига» никуда не делась, но результаты ухудшились.
Продолжая играть в интенсивный футбол, «Лейпциг», я думаю, одержит победу над «Майнцем» и сможет прервать свою трёхматчевую серию без побед. Мой прогноз — победа «Лейпцига» в матче и тотал больше 2.5 мяча за 1.77».
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