БАТЭ — «Динамо-Брест»: угадай победителя — получи 500 рублей!
Сегодня, 24 мая, БАТЭ и «Динамо-Брест» встретятся в финальном матче Кубка Беларуси. Начало — в 17:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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