«Локомотив» – «Оренбург»: дата, прогноз, какие ставки и коэффициенты на матч РПЛ

21 июня возобновится РПЛ. В Москве в первом матче под руководством Марко Николича «Локомотив» примет «Оренбург». Букмекеры прогнозируют победу «железнодорожников».
Поставить на выигрыш красно-зелёных можно за коэффициент 1.83. Со ставки в 1000 рублей можно получить 1830 рублей в случае победы хозяев.
Ничья оценена коэффициентом 3.28, а на «Оренбург» можно сделать ставку за 5.00.
Тотал меньше 2.5 идёт за 1.78 – это 55% вероятности. Сделать ставку на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.14 (45%).
Матч пройдёт при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Окончательное расписание 23-го тура и время начала матчей станет известно позже.
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