«Айнтрахт» — «Фрайбург»: ставка Алексея Андронова на встречу Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 3 за 1.77.



«Матч, который очень сложно предсказывать в плане результата. «Айнтрахт» ужасен в этом сезоне, и конкретно сейчас. Пять последних матчей в Бундеслиге проиграны. Четыре последних проиграны с кошмарным количеством пропущенных мячей — аж 15. Думаю, «Айнтрахт» не до конца придёт в себя после поражения от мюнхенской «Баварии».



«Фрайбург», конечно, не такой грозный соперник, как «Бавария». В принципе, «Айнтрахт» может попробовать сыграть на победу. Но я предвижу в этом матче довольно закрытый футбол. Мне кажется, «Фрайбург» раскрываться не будет, а «Айнтрахту» особенно и нечем раскрываться. «Баварии» два мяча забил защитник Мартин Хинтереггер. Думаю, «Фрайбург» отнесётся к нему с большим вниманием. Выберу ставку на этот матч ставку — «тотал меньше 3 мячей с расходом» за 1.77», — сказал Андронов.



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«Айнтрахт» — «Фрайбург». Прогноз: берём коэффициент 2.39 на матч чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Фрайбург» в среднем за игру между собой забивают всего два мяча.