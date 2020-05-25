«Айнтрахт» — «Фрайбург». Прогноз: берём коэффициент 2.39 на матч чемпионата Германии

«Айнтрахт» и «Фрайбург» в среднем за игру между собой забивают всего два мяча.

«Айнтрахт» примет «Фрайбург» в матче 28 тура чемпионата Германии 26 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.78.

Букмекерские коэффициенты на матч «Айнтрахт» — «Фрайбург»

Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Айнтрахт» — «Фрайбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча «Айнтрахт» — «Фрайбург» (26.05.2020)

Возобновление чемпионата Германии у «Айнтрахта», откровенно говоря, не задалось. Клуб провел два матча и пропустил целых восемь голов. Естественно, при такой пропускной способности не удалось зацепить очки. Однако тут приходится делать скидку на статус соперников.

«Веен» — «Зандхаузен». Прогноз: экс-игрок «Анжи» Жиров поможет зайти коэффициенту 2.22 Битва прямых конкурентов по борьбе за выживание вряд ли получится результативной.

Сперва «орлы» принимали крепкую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и не смогли ничего с ней поделать (1:3). А затем на выезде попали под колеса мощной «Баварии» (2:5). Оба гола забили в дебюте второго тайма, когда фаворит провёл третий мяч и расслабился. Больше того — дальше был шанс сравнять счёт. А потом мюнхенцы проснулись и быстро убили интригу.



Неудачный рестарт сезона вынудил команду из Франкфурта спустится ещё ниже по турнирной таблице: теперь отрыв от зоны стыковых игр составляет всего четыре балла. Пока право на ошибку имеется, но это слабое утешение.



«Фрайбург», напротив, в первом после паузы поединке выступил довольно качественно. Он сумел отобрать очки в гостях у грозного «РБ Лейпцига» (1:1). Надо сказать, что «бразильцы из Брайсгау» задорно провели первый тайм и даже ушли на перерыв, ведя в счёте.

«Эрцгебирге» — «Дармштадт». Прогноз: Назаров и Выдра обгонят «лилий» в турнирной таблице Обе команды сохраняют шансы на выход в Бундеслигу.

Однако вторая встреча — одна из тех, которые хочется поскорее забыть. Тут команда из одноименного города принимала аутсайдера Бундеслиги «Вердер». Бременцы окопались у своей штрафной, подловили хозяев на контракте и открыли счёт. Всё оставшееся время «Фрайбург» пытался исправить положение, но успеха не добился.



Несмотря на не самый убедительный старт, клуб всё ещё всерьёз претендует на еврокубки. За 27 туров было набрано 37 очков. Отставание от шестого места, дающего право на участие в Лиге Европы, составляет всего два пункта. Теперь «бразильцам из Брайсгау» предстоит выезд во Франкфурт к местному «Айнтрахту».



Статистика личных встреч плюс-минус равная. За 17 матчей с 2010 года соперники поделили поровну победы и скатали ещё пять ничьих. Фактор своего поля также можно минимизировать, поскольку игры проходят без зрителей, а потому выбирать чью-то лобовую победу рискованно.

«Ян» — «Нюрнберг». Прогноз: берём коэффициент 3.34 в матче Второй Бундеслиги Обе команды находятся в опасной близости от зоны вылета.

Любопытно, что за 17 игр между собой команды наколотили друг другу 35 мячей, что в среднем за встречу составляет всего две штуки с копейками. Для Бундеслиги это слёзы. На таком фоне можно подумать над классическим тотал меньше 2.5 мяча за нехилый коэффициент 2.39. Вариант с подстраховкой — ТМ 3 мяча. На него букмекеры дают вполне играбельные 1.81.

Прогноз и ставки на матч «Айнтрахт» — «Фрайбург»

Если верить истории противостояния, явного фаворита тут нет. Также стоит принять во внимание тот факт, что предстоящий поединок пройдёт без зрителей. Как правило, матчи между «Айнтрахтом» и «Фрайбургом» получаются низовыми, мы бы ожидали чего-то подобного.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.39.