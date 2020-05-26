Эксперты назвали ставки россиян на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» в Бундеслиге

Матч 28-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» начнётся сегодня, 26 мая, в 19:30 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



54% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 40% — на «Баварию», ещё 6% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 4 гола, поставлено 56% объёма рынка при коэффициенте 1.95. 44% приходится на то, что в матче будет меньше 4 голов (коэффициент 1.85).



Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу команды Люсьена Фавра. На этот исход поставлено 38% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех баварцев (28%), на минимум 2 гола в матче от дортмундцев (16%), на то, что хозяева не проиграют (10%) и на то, в матче будет минимум 4 мяча (8%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 400 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что «Боруссия» забьет минимум 2 мяча, с коэффициентом 2.13. Средняя сумма ставки на матч — 560 рублей.



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