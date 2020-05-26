«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии

26 мая «Боруссия» Дортмунд примет «Баварию» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех команды Люсьена Фавра оценён букмекерами коэффициентом 3.82. Поставить на ничью можно за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Бавария»

Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Боруссия Д» — «Бавария» 26 мая получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча «Боруссия Д» — «Бавария» (26.05.2020)

28-й тур стартует в Дортмунде с главного матча всего второго круга чемпионата Германии. Ни больше ни меньше. Очная встреча двух лучших команд турнира вызывает гигантский интерес ещё и потому, что по факту это последний шанс подопечных Люсьена Фавра вдохнуть полноценную интригу в чемпионскую гонку.

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После 27 туров «Бавария» занимает чистое первое место в турнирной таблице, опережая «шмелей» на четыре очка. Все остальные отстали ещё сильнее: «РБ Лейпциг» в семи баллах, «Байер» — в восьми, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха — в девяти. Если мюнхенцы возьмут верх, обладатель титула фактически определится.



Семь очков по меркам чемпионата Германии — это очень много. Когда красные находятся в отличном состоянии, фактически не допускают осечек. По крайней мере на внутренней арене. А сейчас они действительно выглядят страшно. Кошмарное начало сезона и отставка Нико Ковача после 1:5 от «Айнтрахта» забылись как страшный сон.



Достаточно упомянуть один факт. В 13 предыдущих турах набрано 37 очков из 39 возможных! Унести ноги от вечного чемпиона Германии удалось только «РБ Лейпциг» (0:0), да и то при доле везения. Все остальные не стали проблемой. После двухмесячного перерыва обошлось без осечек — две победы подряд.

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В обоих случаях «Бавария» не играла на полную мощность, но этого хватило. «Унион» не использовал свой шанс в начале матча и тихо уступил 0:2. С «Айнтрахтом» получилось веселее. Хозяева сделали счёт 3:0 на 46-й минуте, после чего откровенно расслабились — получили два мяча после угловых, да ещё и сразу могли пропустить третий.



Впрочем, футболисты быстро очнулись и довели дело до разгрома (5:2). Роберт Левандовски стабильно забивает в каждом матче, Томас Мюллер переживает очередную молодость, Альфонсо Дэвис стал одним из лучших игроков мира на своей позиции. А ведь в битве с «Боруссией» подопечные Ханса-Дитера Флика будут максимально заряжены.



Это не обещает дортмундцам ничего хорошего. В первом круге они уступили по всем статьям: сподобились всего на два удара за 90 минут, в створ вообще не попали ни разу. И уступили со счётом 0:4. В прошлом туре «шмели» оставили неоднозначное впечатление. «Вольфсбург» здорово ограничил грозного соперника, однако разница в мастерстве исполнителей оказалась ключевой (2:0).

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Кадровых проблем вроде бы удалось избежать. Люсьен Фавр накануне сказал журналистам, что получивший повреждение Матс Хуммельс почти наверняка сыграет со своим бывшим клубом. Аксель Витсель также имеет шанс попасть в заявку. Если хотя бы один из этих футболистов не сможет выйти на поле, центральная ось неизбежно просядет.



Ханс-Дитер Флик после разгрома «Айнтрахта» отметил, что его команда постарается сыграть в Дортмунде на ноль. Удивительно, что на «обе забьют — нет» букмекеры дают дивный коэффициент 3.00, хотя этот вариант проходил в четырёх из пяти предыдущих встреч. Почему бы не рискнуть?



В первом круге мюнхенцы ничего не дали создать сопернику, да и в предыдущем туре созидание давалось чёрно-жёлтым с трудом. Когда «Бавария» мотивирована и не имеет проблем с концентрацией, забить ей предельно сложно. На наш взгляд, здесь вполне может обойтись без града голов.

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Кроме того, проверим ИТМ 3.5 углового дортмундцев за дивный коэффициент 2.31. На первый взгляд, ставка кажется самоубийственной, но дело в том, что за пять предыдущих встреч с «Баварией» «шмели» исполнили всего пять корнеров. Серьёзно — пять угловых за 450 минут. С точки зрения математики нужно брать.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия Д» — «Бавария»

На «обе забьют — нет» букмекеры дают тройку, хотя эта ставка прошла в четырёх из пяти последних очных встреч. Мюнхенцы традиционно относятся к противостоянию со «шмелями» максимально серьёзно, а Ханс-Дитер Флик накануне сказал, что хочет сыграть в Дортмунде на ноль. На наш взгляд, коэффициент должен быть в районе 2.50-2.60.



Ставка №1: обе забьют — нет за 3.00.



Ставка №2: ИТМ 3.5 углового «Боруссии Д» за 2.31.



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