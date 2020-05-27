«РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч 28-го тура чемпионата Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Герта» в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: меньше 4 мячей в матче за 1.84.



«Очень интересная игра, учитывая то, как стартовала «Герта» под руководством нового тренера Бруно Лаббадии. Две подряд победы с крупным счеётм, ни одного пропущенного мяча. Некоторый интерес вызывает то, что происходит сейчас с «Гертой».



Но я думаю, что «Лейпциг» является более крепкой командой, чем предыдущие соперники «Герты». Да и результаты это подтверждают. «Лейпциг» много забивает, почти не пропуская. В последнем матче во всяком случае так было.



Я считаю, что в этом матче будет много позиционной борьбы. «Герта» с позиции силы против «Лейпцига» играть пока не может. Она не так хороша на самом деле, да и сыгранности не хватает. Думаю, что Лаббадия постарается обезопасить собственные ворота в этом матче.



Исходя из сказанного, предположу, что большого количества забитых мячей в этом матче быть не должно. Всё-таки голевая феерия у этих команд должна прекращаться.



Хороший вариант — «тотал меньше 3.5 мяча». Коэффициент — 1.84. Не очень себе представляю, откуда в этом матче могут возникнуть 4 и более забитых мячей», — сказал Андронов.



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