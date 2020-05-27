«РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч 28-го тура чемпионата Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Герта» в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: меньше 4 мячей в матче за 1.84.
«Очень интересная игра, учитывая то, как стартовала «Герта» под руководством нового тренера Бруно Лаббадии. Две подряд победы с крупным счеётм, ни одного пропущенного мяча. Некоторый интерес вызывает то, что происходит сейчас с «Гертой».
Но я думаю, что «Лейпциг» является более крепкой командой, чем предыдущие соперники «Герты». Да и результаты это подтверждают. «Лейпциг» много забивает, почти не пропуская. В последнем матче во всяком случае так было.
Я считаю, что в этом матче будет много позиционной борьбы. «Герта» с позиции силы против «Лейпцига» играть пока не может. Она не так хороша на самом деле, да и сыгранности не хватает. Думаю, что Лаббадия постарается обезопасить собственные ворота в этом матче.
Исходя из сказанного, предположу, что большого количества забитых мячей в этом матче быть не должно. Всё-таки голевая феерия у этих команд должна прекращаться.
Хороший вариант — «тотал меньше 3.5 мяча». Коэффициент — 1.84. Не очень себе представляю, откуда в этом матче могут возникнуть 4 и более забитых мячей», — сказал Андронов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 27 мая 2020
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 26 мая 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:59
-
16:30
-
16:01
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
11:00
-
10:30