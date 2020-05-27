«РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии

В двух матчах после рестарта берлинцы забили во вторых таймах аж семь раз.

27 мая в матче 28-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» примет «Герту». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.30. Поставить на ничью можно за 6.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Герта»

Букмекеры уверены, что матч немецкого чемпионата «РБ Лейпциг» — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз матча «РБ Лейпциг» — «Герта» (27.05.2020)

Программа среды в 28-м туре чемпионата Германии откроется в Лейпциге. Букмекеры совсем не верят в интригу, что имеет под собой основания. Состав у «быков» действительно гораздо сильнее, да и решают они принципиально иные задачи. И всё же на деле здесь может быть очень весело.

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РБЛ вовсю борется за путёвку в Лигу чемпионов. Все конкуренты накануне уже сыграли в 28-м туре. Плотная высочайшая, цена ошибки крайне велика. Тем более что подопечные Юлиана Нагельсмана уже успели допустить одну осечку после рестарта, на своём поле скатав вничью со «Фрайбургом» (1:1).

Спустя неделю никаких проблем не возникло: «Майнц» вновь получил полную авоську. В первом круге он вытащил восемь мячей, на этот раз дело ограничилось пятью. По сути всё было решено уже к 36-й минуте, когда гости довели счёт до 3:0. Оставшееся время превратилось в тренировку.

На своём поле «РБ Лейпциг» традиционно старается доминировать. Владеет мячом (в среднем 57%), активно использует фланги, давит, подаёт много угловых (6,5). Вот только «Герта» после смены тренера уже успела преподнести парочку сюрпризов, а главное она действительно играет ярко и смело.

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Под руководством Бруно Лаббадии одержаны две разгромные победы над мощными соперниками. Обе — всухую. Досталось «Хоффенхайму» (3:0) и «Униону» (4:0). «Деревенские» борются за путёвку в Лигу Европы, а «железные» полностью соответствуют статусу крепкого середняка.

Любопытство вызывают два фактора. Первый — «Герта» в обоих поединках владела мячом достаточное количество времени (49% и 55%), хотя вела в счёте уже к исходу часа. В берлинском дерби она и вовсе продолжала действовать первым номером как при 2:0, так и при 4:0.

Разумеется, в Лейпциге такого не будет, но на определённых отрезках гости вполне способны забирать мяч. Стоит рассмотреть ИТБ 42,5% владения мячом «Герты» за 1.87. Кроме того, есть второй фактор — оба раза «старая дама» уходила на перерыв при счёте 0:0, а во втором тайме резко добавляла.

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Очевидно, что команда великолепно готова физически. Семь голов во вторых таймах в ворота крепких оппонентов — это очень серьёзно. В связи с этим можно подумать о рискованной ставке «гости забьют во втором тайме» за 2.28.

Хозяева однозначно сильнее, но с «Фрайбургом» после перерыва они действовали без искорки, а с «Майнцем» второй тайм уже не имел никакого значения. Возможно, «Герта» получит преимущество в физической готовности.

Прогноз и ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Герта»

«Герта» после возобновления первенства добыла максимально возможные шесть очков, одержав две разгромные победы с общим счётом 7:0 над крепкими соперниками. Но самое удивительное заключается в другом — все семь голов были забиты после перерыва. Очевидно, берлинцы хорошо готовы физически, так что можно рискнуть и поставить на продолжение банкета.

Ставка №1: ИТБ 42.5% владения мячом «Герты» за 1.87.

Ставка №2: гол «Герты» во втором тайме за 2.28.

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