«Хоффенхайм» — «Кёльн»: прогноз Михаила Поленова на встречу 28-го тура чемпионата Германии

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Кёльн».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.70.



«Обе команды плетутся в середине турнирной таблицы. Их можно с полной смелостью назвать типичными середняками, которые есть практически в любом чемпионате. Они не всегда играют ярко, но временами получается реально весело и результативно. Отметим, что обе команды намного больше пропускают, чем сами забивают.



Игра “Хоффенхайма” и “Кёльна” не сильно изменилась после перерыва. Они действуют так, как играли и до длительной паузы. Пропускная способность у них довольно большая. Именно поэтому в их матчах часто случаются верховые исходы. К тому же уязвимой обороне всегда сложно после длительной паузы. Это точно касается соперников по грядущему поединку.



Я практически уверен, что нас ждут голы с обеих сторон. Если формулировать совсем правильно, то обе команды пропустят. Получается, что обе и забьют. Конечно, можно ещё и поставить на тотал побольше, но я выберу более скромный вариант. Мой прогноз: обе забьют + тотал больше 2.5 гола», — сказал Поленов.



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