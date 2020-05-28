Букмекеры обрушили коэффициент на победу «Баварии» в Бундеслиге после 28-го тура
26 мая «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура Бундеслиги со счётом 1:0. Очки потеряли и другие преследователи мюнхенцев — «Байер» и «РБ Лейпциг». Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство команды Ханс-Дитера Флика.
Сделать ставку на победу «Баварии» в Бундеслиге можно с коэффициентом 1.02. Это примерно 92% вероятности. Перед матчем с «Боруссией» поставить на чемпионство мюнхенцев можно было за 1.25.
После 28-го тура у «Баварии» в активе 64 очка. У «Боруссии» на 7 очков меньше. «РБ Лейпциг» отстаёт от лидера на 9 очков, мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Байер» — на 11 баллов.
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