У жителя Татарстана украли 68 тыс. рублей под видом ставок на спорт

28-летний житель Нижнекамска подписался в соцсетях на аккаунт «каппера». Вскоре мошенник предложил ему продать прогноз на спорт со скидкой. Мужчина согласился и перевел прогнозисту 15 тыс. рублей.



После завершения матча каппер сообщил, что одна из двух сделанных на деньги нижнекамца ставок выиграла. Выигрыш клиента составил 241 тыс. рублей. Прогнозист заявил, что для вывода денег нужно заплатить 26 521 рубль комиссии и ещё столько же для завершения операции. Мужчина перевёл необходимую сумму, после чего мошенник перестал выходить на связь.



УМВД по Нижнекамскому району Татарстана возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».



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