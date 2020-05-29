«Фрайбург» — «Байер»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Бундеслиги

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на игру Бундеслиги «Фрайбург» — «Байер».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.85.



«Байер» очень ярко играет после карантинной паузы. Леверкузенцы сильно ворвались после перерыва. Сначала они выдали классные матчи, в которых уверенно и результативно победили. Были повержены бременский “Вердер” (4:1) и “Боруссия” из Мёнхенгладбаха (3:1). Однако затем последовало оглушительное домашнее поражение от “Вольфсбурга” — 1:4. Отметим, что во всех этих встречах мы увидели много голов.



Мне довелось после паузы комментировать матч “Фрайбурга” с “Вердером”. Тогда бременцы победили со счетом 1:0, но сразу хочу вам сказать, что конечный результат совсем не отображает развитие событий той игры. “Фрайбург” умеет хорошо атаковать, что показал в игре с “Лейпцигом” (1:1), едва не добыв победу над фаворитом. В прошлом туре “Фрайбург” в крайне результативной игре разошёлся миром с франкфуртским “Айнтрахтом” — 3:3.



Ещё немного интересной статистики. В 2020 году “Байер” провёл 11 матчей. Только в двух из них не был пробит тотал больше 2.5. Только в трёх из этих поединков не сыграла ставка «обе забьют». Кстати, во всех трёх матчах леверкузенцев после паузы было забито больше трёх мячей и отличились оба соперника. Думаю, что вы уже поняли, к чему я веду. Снова жду результативной игры и ставлю на «обе забьют + тотал больше 2.5 гола», — сказал Шнякин.



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