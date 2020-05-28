«Фрайбург» — «Байер». Прогноз: Хаверц и Демирбай совершат ещё один неудачный выезд

«Фрайбург» примет «Байер» в матче 29-го тура чемпионата Германии 29 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.10.

Букмекерские коэффициенты на матч «Фрайбург» — «Байер»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча «Фрайбург» — «Байер» (29.05.2020)

После вынужденной паузы в немецкой Бундеслиге было проведено уже три тура. «Фрайбург» за это время успел набрать только два балла, но до сих пор не теряет надежд в борьбе за еврокубки. Сейчас у команды 38 очков и восьмое место, а от шестой строчки, выводящей в Лигу Европы, её отделяют четыре пункта.

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В последнем матче «бразильцы из Брайсгау» навещали «Айнтрахт» и упустили победу (3:3). В первом тайме команды обменялись голами и ушли отдыхать в боевом расположении духа. А после перерыва гости сумели сделать себе комфортное преимущество, забив два мяча за две минуты. Но, судя по всему, порядком расслабились и пропустили столь же быстрые два гола от хозяев.



«Байер» резво возобновил сезон, набрав в двух первых после паузы турах все шесть возможных очков. Но вот в прошлой игре попал под ледяной душ. Он принимал «Вольфсбург» у себя дома и, несмотря на все старания своего голкипера Лукаша Градецки, потерпел разгромное поражение — 1:4



Этот провал снова спустил «фармацевтов» из лигочемпионской зоны на пятую строчку. Сейчас у них 53 балла, однако есть все шансы продолжить борьбу за место в топ-4 чемпионата Германии. Потому как у четвертой «Боруссии» из Мёнхенгладбаха баллов столько же, а у третьего «Лейпцига» всего на два больше.

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Впрочем, при подобной плотности турнирной таблицы каждая осечка рискует оказаться ключевой, а потому нужно как можно скорее возвращаться на победный путь. Тут-то и начинаются вопросы, поскольку в гостях со следующим соперником часто возникают проблемы.



«Львам» предстоит выезд во Фрайбург к местному одноименному клубу, и дело тут вот в чем. С 2009 года соперники успели провести ровно 20 игр, весомое преимущество на стороне леверкузенцев. Они добыли 10 побед против всего трёх у «бразильцев из Брайсгау», а ещё семь встреч завершались ничьей. Вроде бы всё хорошо.



Однако любопытно тут то, что в последних шести домашних встречах с «Байером» в Бундеслиге «Фрайбург» ни разу не проиграл, имея при этом две победы. На таком фоне можно даже подумать над классическим 1Х. На него букмекеры дают уверенный коэффициент 2.29.

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Также примечательно, что в домашних играх «бразильцев из Брайсгау» в чемпионате Германии в среднем забивается всего 2,38 мяча. А потому можно подумать над ТМ 3 мяча за коэффициент 1.89. Статистика на нашей стороне: из девяти крайних игр друг с другом соперники пробивали верх только два раза.

Прогноз и ставки на матч «Фрайбург» — «Байер»

Домашние игры «Фрайбурга» с «Байером» в последнее время остаются за хозяевами. Они ни разу не проиграли «львам» дома в шести крайних встречах. При этом, как правило, матчи получаются крайне плотными и закрытыми. На наш взгляд стоит довериться статистике и проверить сразу две ставки.



Ставка 1: «Фрайбург» не проиграет за коэффициент 2.29.



Ставка 2: тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.89.