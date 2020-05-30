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«Динамо» Минск — «Шахтёр» С: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Беларуси

«Динамо» Минск — «Шахтёр» С: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Динамо Минск» — «Шахтёр».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.67.

«В прошлом сезоне в Минске была зафиксирована ничья (1:1), а в Солигорске крупно победили хозяева (3:0). В последних пяти личных противостояниях лишь раз прошёл верховой результат.

«Динамо» Минск на своём поле в этом сезоне всего один раз пробило верх, а у «Шахтёра» на выезде сплошные низы.

При Кучуке у «Динамо» игра медленно но верно стала меняться и, как я вижу, в лучшую сторону. «Бело-голубые» заметно повысили процент владения мячом, уменьшили количество брака, а вот улучшить реализацию моментов, повысить результативность пока получается не очень. Команда Юрия Вернидуба показывает прекрасную надёжность и взаимопонимание в игре в обороне. У «горняков» лучший показатель в лиге по пропущенным мячам (всего три). «Шахтёр» стабилен и в хорошей форме, что позволяет исправно набирать очки, но в Минске ему легко не будет: постепенно приходящее в чувство «Динамо» повоюет на своём поле. Жду упорной игры, интересного тренерского противостояния, но не голевой феерии».

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